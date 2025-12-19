Reforma da Escola Pedro Mendes Cardoso é prioridade apontada por Dra. Taíssa

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou a Indicação nº 15303/2025, solicitando à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) a realização de reforma geral da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedro Mendes Cardoso, localizada no distrito de Jacinópolis, município de Nova Mamoré.

Conforme relatado na indicação, a unidade escolar enfrenta sérios problemas estruturais, com destaque para o comprometimento do forro de gesso em diversas salas, oferecendo risco à integridade física de alunos, professores e servidores. Dra. Taíssa Sousa ressalta que a situação exige providências urgentes para evitar acidentes.

No decorrer da proposição, Dra. Taíssa Sousa enfatiza que a escola é referência no distrito e atende um número significativo de estudantes, sendo fundamental garantir um ambiente seguro, confortável e adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas.

A deputada do Podemos reforça que investir em infraestrutura escolar é preservar vidas, fortalecer o ensino público e assegurar melhores condições de aprendizagem. Ao final, Dra. Taíssa Sousa reafirmou seu compromisso com a educação e com a proteção da comunidade escolar.