Sílvia Cristina cobra votação da PEC 101, que assegura plano de saúde para servidores da extinta Sucam

A deputada federal Sílvia Cristina usou a tribuna da Câmara dos Deputados, nesta semana, para cobrar a votação da PEC 101/2019, que assegura plano de saúde para servidores da extinta Sucam, que manusearam o DDT e outros inseticidas que deixaram seqüelas.

“Quero chamar a atenção para esses profissionais que muitas vezes ficaram invisíveis, mas que trabalharam muito para salvar vidas: os servidores da extinta Sucam, os chamados “sucanzeiros”. Eles enfrentaram endemias, manusearam inseticidas como o DDT e outros, sem proteção adequada e adquiriram doenças que causam problemas ao longo da vida”, disse a deputada.

Esses trabalhadores atuaram em áreas endêmicas, aplicando inseticidas em residências contra a malária, a febre amarela, a doença de Chagas e tantas outras doenças. “Esses profissionais hoje pagam o preço com doenças severas como o câncer. Falta-lhes assistência médica adequada, e muitas vezes não há condições de tratamento especializado para quem salvou tantas vidas”, completou.

Para corrigir essa injustiça, a deputada defendeu que a PEC 101, de autoria do ex-deputado Mauro Nazif, seja colocada em votação. “A PEC prevê um plano de saúde vitalício pago pela União para os ‘sucanzeiros’ admitidos até 31 de dezembro de 1998 e que tiveram contato com inseticida no combate a essas endemias. Estamos diante de uma dívida de gratidão. Esses trabalhadores colocaram sua vida em risco e à disposição da saúde pública”, relatou a deputada.

A PEC 101, de 2019, já passou pela CCJ e aguarda o avançar da votação agora em plenário.