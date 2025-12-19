VÍDEO: câmera de segurança flagra furto de motocicleta no estacionamento do CEEJA em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, por volta das 19h35, um homem compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para registrar o furto de sua motocicleta ocorrido no pátio do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA).

Segundo relato da vítima, ele deixou estacionada sua motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor azul, placa RSX-4A16, dentro do pátio da unidade escolar enquanto realizava o processo de rematrícula. Ao retornar, o veículo já não se encontrava mais no local.

Câmeras de segurança da instituição registraram a ação criminosa. As imagens mostram um homem chegando ao local utilizando capacete e, em seguida, saindo com a motocicleta furtada.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar o autor do furto.

>>>Vídeo abaixo: