Comerciantes se revoltam com reincidência de furtos praticados pelo mesmo criminoso em Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, no local a equipe policial entrou em contato com o solicitante, que relatou que um homem furtou um rolo de telas e saiu correndo.

Testemunhas que presenciaram a ação perseguiram o suspeito e conseguiram recuperar o produto do furto, porém o indivíduo conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

Ainda no local, diversos comerciantes da região estavam reunidos aguardando a Polícia Militar e relataram estar no limite da paciência, afirmando que o criminoso age com frequência na região.

Segundo eles, o suspeito havia sido preso dias antes após furtar um açougue, mas foi solto no mesmo dia e voltou a cometer novos furtos, o que gerou revolta entre os comerciantes.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, para que as autoridades competentes adotem as providências cabíveis o mais rápido possível.