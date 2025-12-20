Ezequiel Neiva anuncia avanços para construção de ponte de concreto no rio Cabixi

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) realizou uma vistoria na ponte sobre o rio Cabixi, estrutura que divide os estados de Rondônia e Mato Grosso.

A obra da ponte de concreto está inserida em um plano de ação do Governo do Estado de Rondônia, fruto de tratativas entre o governador coronel Marcos Rocha e o deputado Ezequiel Neiva, que também preside a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

A intervenção é considerada estratégica para garantir mais segurança e mobilidade à população que utiliza a travessia diariamente.

A visita contou com a presença do prefeito Silvano de Almeida (MDB), do vereador Fábio Luz (MDB) e do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) além de engenheiros do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

Durante a vistoria, o deputado estadual destacou que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) já deu ordem de serviço para o início dos trabalhos técnicos. “O DER, por determinação do governador Marcos Rocha, está finalizando os últimos ajustes. A ordem de serviço já foi dada, o projeto começou a ser confeccionado e a empresa tem 120 dias para entregar esse projeto. Logo em seguida será feita a licitação para realizar aqui um grande sonho de todos nós”, afirmou Ezequiel Neiva.

O prefeito Silvano Almeida agradeceu o apoio do Governo do Estado e do parlamentar pela atenção dada à demanda do município. “Obrigado ao governador, coronel Marcos Rocha, por estar atendendo nosso pedido junto com o deputado Ezequiel Neiva, garantindo muito mais segurança na travessia dessa ponte”, declarou o prefeito.

Ezequiel Neiva reforçou o compromisso firmado com a população local e destacou que a obra representa uma conquista conjunta. “Muito em breve estaremos aqui para entregar um compromisso nosso, do prefeito e do governador, pois a construção da ponte sobre o rio Cabixi é aguardada há anos e deverá melhorar significativamente o tráfego, o escoamento da produção e a integração entre os dois estados”, ressaltou.

Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva, o avanço da obra é resultado direto da atuação de Ezequiel Neiva junto ao Governo de Rondônia. “As tratativas conduzidas pelo deputado Ezequiel Neiva com o Governo do Estado foram fundamentais para que essa demanda avançasse. Ele tem trabalhado de forma firme e constante para garantir a melhoria da travessia e mais segurança para todos que utilizam essa ponte”, destacou Wiveslando Neiva.

