Gestão do prefeito Dr. Wesley Araújo impulsiona agricultura familiar com investimentos de quase R$ 6 milhões em Chupinguaia

A Secretaria Municipal de Agricultura de Chupinguaia, sob a gestão do vice-prefeito Eliezer Paraíso, vem executando ao longo de 2025 uma série de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento sustentável do campo.

As iniciativas contam com apoio direto da administração do prefeito DR. Wesley Araújo, que tem garantido condições estruturais e administrativas para a implementação de programas de médio e longo prazo no município.

Ao todo, os investimentos realizados e em execução se aproximam de R$ 6 milhões, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas por meio de emendas parlamentares. Esses recursos têm impacto direto nas atividades rurais, ampliando a capacidade de atendimento aos pequenos produtores e melhorando a infraestrutura produtiva do município.

Entre as principais ações está a criação do programa Agricultor Feliz, que já realizou mais de 500 atendimentos diretos a pequenos produtores rurais, oferecendo suporte técnico e incentivo à produção. Outro destaque é a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos Municipal (PAA Municipal), que recebeu investimento de R$ 640 mil e fortalece a comercialização da produção local, beneficiando agricultores e a população atendida pelos programas sociais.

A Secretaria também instituiu o programa Solo Fértil, que prevê a distribuição gratuita de fertilizantes aos pequenos produtores rurais, contribuindo para o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade do solo nas propriedades agrícolas.

As parcerias institucionais integram o conjunto de ações. Em cooperação com a Emater, foi implantado o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), facilitando o acesso dos produtores a políticas públicas. Já com o Senar, foram viabilizados cursos técnicos em Zootecnia e Agropecuária, além de assistência técnica especializada para produtores de café robusta amazônico.

Outra iniciativa relevante foi a realização do 1º Encontro de Pequenos Produtores Rurais de Chupinguaia, evento voltado à valorização dos agricultores locais, à troca de experiências e ao fortalecimento da identidade do setor rural no município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, para 2026 a proposta é aprimorar os programas já existentes e desenvolver novas ações alinhadas às demandas do campo. A gestão municipal destaca que o foco é construir políticas públicas com resultados duradouros, garantindo sustentabilidade econômica, social e ambiental para a agricultura familiar de Chupinguaia.