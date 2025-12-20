Sitiante cai em golpe de falso advogado e sofre prejuízo financeiro em Cabixi

Na manhã de sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, um morador da Linha 11, km 3,5, na Agrovila, zona rural do município de Cabixi, procurou a Polícia Militar após ser vítima de estelionato.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que recebeu contato de um homem que se apresentou como advogado, informando que ela teria ganhado uma ação judicial contra o INSS. Para que o suposto valor fosse liberado, o golpista afirmou ser necessário o pagamento de aproximadamente R$ 1 mil.

A vítima informou que disse não possuir a quantia naquele momento. Diante disso, o estelionatário solicitou seus dados bancários, alegando que seriam utilizados apenas para a liberação do valor referente à falsa ação judicial.

Posteriormente, a vítima constatou a realização de duas compras indevidas em seu cartão de crédito, vinculado ao banco Sicoob, sendo uma no valor de R$ 300,00 e outra de R$ 59,90, ambas efetuadas na mesma data.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá investigar o caso.