Alex Redano pede reforma dos Grupos de Patrulhamento vinculados ao 5º BEC

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), solicitando providências para a reforma das instalações dos Grupos de Patrulhamento (GPs) vinculados ao 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC).

De acordo com o parlamentar, os GPs desempenham papel estratégico para o estado, atuando no apoio à infraestrutura regional, na fiscalização de obras, na segurança das frentes de trabalho e no suporte logístico em áreas distantes dos centros administrativos. As unidades funcionam como postos avançados, garantindo mais agilidade e eficiência nas ações desenvolvidas pelo batalhão.

No entanto, conforme destacou Redano, as instalações físicas dos GPs encontram-se desgastadas e inadequadas em razão do tempo de uso, das condições climáticas e do aumento das demandas operacionais. Entre os principais problemas apontados estão infiltrações, instalações elétricas e hidráulicas defasadas, deterioração dos alojamentos, ausência de climatização adequada e mobiliário em condições precárias, fatores que comprometem o desempenho diário das equipes.

Para o deputado, a reforma das unidades é essencial para assegurar condições dignas de trabalho, promover a segurança de militares e servidores civis e garantir a continuidade dos serviços prestados pelo 5º BEC, considerados fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia. “A revitalização dessas estruturas vai proporcionar mais conforto e segurança aos militares, além de melhorar o desempenho das atividades operacionais e administrativas, valorizando os profissionais que atuam diretamente nas frentes de construção e engenharia”, ressaltou Alex Redano.

A indicação reforça a importância do 5º BEC para o estado e solicita atenção do governo de Rondônia para a adequação estrutural dos Grupos de Patrulhamento, assegurando melhores condições de trabalho e maior eficiência na prestação de serviços à população.