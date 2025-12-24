Apenado é detido descumprindo medida judicial em Vilhena

Na terça-feira, 23 de dezembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina pela Avenida Mamede Abrão Júnior, no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena, quando avistou um homem monitorado por tornozeleira eletrônica em frente a um estabelecimento comercial.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o homem é conhecido por ser usuário de drogas e, naquele horário, possivelmente não poderia estar fora do perímetro autorizado pela Justiça.

Diante da situação, foi realizada a abordagem policial, sendo constatado que o suspeito não portava documentos de identificação.

Os militares entraram em contato com a Polícia Penal, que informou que o homem cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Conforme apurado, ele estaria em descumprimento de ordem judicial por estar fora da rota determinada, devendo ser imediatamente recolhido ao estabelecimento prisional.

Diante dos fatos, o apenado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Posteriormente, ele foi colocado à disposição da autoridade judiciária, que deverá adotar as medidas cabíveis.