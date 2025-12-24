Atuação firme de Cristiane Lopes em 2025 garante avanços para Rondônia e reforça mensagem de esperança neste Natal

O ano de 2025 foi marcado por uma atuação constante da deputada federal Cristiane Lopes em defesa dos interesses de Rondônia.

Ao longo do ano, a parlamentar se destacou em pautas voltadas à proteção das famílias, ao fortalecimento do setor produtivo, à segurança pública e à garantia de justiça social, sempre mantendo diálogo direto com a população rondoniense.

“Meu mandato é construído com responsabilidade, ouvindo as pessoas e buscando soluções reais para os problemas de Rondônia. Cada ação tem um propósito, cuidar das famílias e defender quem trabalha e produz no nosso estado”, afirmou.

Entre os principais feitos, Cristiane atuou de forma incisiva na defesa dos produtores de leite, cobrando medidas do Governo Federal diante da crise causada pela concorrência desleal do leite importado. A pressão resultou na retomada da investigação sobre práticas de dumping, um passo importante para proteger milhares de famílias que vivem da atividade leiteira no estado.

Na área de infraestrutura e conectividade, a deputada também obteve avanços concretos, como o início da construção da torre de telefonia 5G no distrito de Extrema, além de novas solicitações ao Ministério das Comunicações para ampliar o acesso à internet em rodovias federais e em comunidades que ainda vivem sem sinal móvel.

No Congresso Nacional, manteve uma atuação alinhada à defesa das liberdades individuais e da justiça, votando de forma responsável em pautas sensíveis e reafirmando seu compromisso com o equilíbrio, o respeito aos direitos e a dignidade das famílias brasileiras.

Ao se aproximar do Natal, a deputada reforça uma mensagem de esperança, fé e solidariedade às famílias rondonienses. Em meio aos desafios enfrentados ao longo do ano, destaca a importância de renovar a confiança, fortalecer os laços familiares e manter viva a esperança por dias melhores.

“O Natal nos convida a olhar para o próximo com amor, a renovar a fé e a acreditar que a luz sempre vence as trevas. Que esse seja um tempo de paz, união e esperança para cada família de Rondônia”, destacou.

Com uma atuação marcada por resultados concretos e compromisso com o povo, Cristiane Lopes encerra o ano reafirmando que seguirá trabalhando com firmeza, responsabilidade e dedicação para que 2026 seja um ano ainda mais produtivo, justo e cheio de oportunidades para Rondônia.