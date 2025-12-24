Polícia Civil deflaga operação contra organização criminosa em Buritis

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Buritis, em conjunto com a Promotoria de Justiça do município, deflagrou nesta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a primeira fase da Operação Vil Metal.

A ação resultou no cumprimento de 13 medidas cautelares, entre prisões preventivas, mandados de busca e apreensão domiciliar e outras determinações judiciais.

As investigações apontaram a existência, em Buritis e região, de uma rede de indivíduos vinculados a células criminosas, envolvidos na prática de diversos crimes, como tráfico de entorpecentes, porte, posse e comércio ilegal de armas de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o grupo também é investigado por envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido no dia 22 de novembro, em via pública de Buritis. A vítima, um homem de 38 anos conhecido popularmente como “Portuga”, foi morta após ser atingida por vários disparos de arma de fogo.

Com a deflagração da operação e a realização de perícias criminais devidamente autorizadas pela Justiça, as investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer outros crimes graves atribuídos ao grupo, além de reunir novos elementos de prova relacionados ao homicídio.

O nome “Vil Metal” faz referência ao dinheiro obtido de forma ilícita por integrantes de facções criminosas, conforme revelado ao longo das apurações.