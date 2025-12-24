Solidariedade que transforma: com recursos do deputado Cássio Gois, Nova Brasilândia entrega 300 cestas básicas natalinas a famílias em vulnerabilidade

O espírito de solidariedade e cuidado com o próximo marcou o mês de dezembro em Nova Brasilândia D’Oeste.

No dia 22 de dezembro, foi realizada a entrega de 300 cestas básicas natalinas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município, em um momento de acolhimento, esperança e dignidade para quem mais precisa.

A ação aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e foi promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), sob a coordenação da secretária da pasta e vice-prefeita, Franciele Gorza. A iniciativa foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Cássio Gois, reafirmando o compromisso do parlamentar com o fortalecimento das políticas públicas sociais e com o cuidado às famílias mais vulneráveis, especialmente no período natalino.

O deputado Cássio Gois vem, ao longo do seu mandato, investindo em diversos setores de Nova Brasilândia D’Oeste, por acreditar no potencial de crescimento e desenvolvimento do município. Além dos recursos destinados à área social, o parlamentar também atua por meio de projetos de lei que valorizam a cidade e colocam Nova Brasilândia em destaque no estado de Rondônia, fortalecendo sua identidade, economia e reconhecimento regional.

Participaram do evento o prefeito Ginão, o deputado estadual Cássio Gois, a secretária Franciele Gorza, a vereadora Silvana Olenski, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Jotinha, além da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Durante o evento, o prefeito Ginão destacou a importância de ações que vão além da assistência material, fortalecendo a dignidade humana e levando esperança às famílias atendidas. Ele também reafirmou a parceria sólida entre a gestão municipal e o deputado Cássio Gois, ressaltando que o trabalho conjunto tem gerado resultados concretos para a população de Nova Brasilândia D’Oeste.

Em sua fala, o deputado estadual Cássio Gois enfatizou que investir no social é uma prioridade do seu mandato:

“Mais um ano conseguimos destinar recursos para Nova Brasilândia, e a assistência social não poderia ficar de fora. Eu me preocupo com o social, com as famílias que precisam desse olhar e desse apoio assistencial. Especialmente no Natal, é fundamental garantir dignidade, alimento na mesa e esperança para essas pessoas.”

A secretária de Assistência Social e vice-prefeita, Franciele Gorza, responsável pela solicitação do recurso ao parlamentar, agradeceu o apoio recebido e destacou o impacto direto da ação na vida das famílias beneficiadas, ressaltando o valor do investimento:

“Esse pedido foi feito pensando nas famílias que mais precisam e chegou no momento certo. O recurso, no valor de R$ 80 mil, vai garantir que essas famílias tenham um Natal mais digno, com alimento e mais tranquilidade para celebrar. Nosso agradecimento ao deputado Cássio Gois por investir em solidariedade, por olhar com sensibilidade para o social e por caminhar junto com o município no cuidado com quem mais precisa.”

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Jotinha, também destacou a importância da parceria institucional:

“Agradeço ao deputado Cássio Gois por atender essa demanda e reforço que vamos continuar essa parceria para que, nos próximos anos, mais recursos cheguem e mais famílias de Nova Brasilândia sejam atendidas.”

A entrega das cestas básicas garantiu mais cuidado, atenção e qualidade de vida à população, reforçando que políticas públicas construídas com sensibilidade, compromisso e responsabilidade social transformam realidades. A ação simboliza não apenas a distribuição de alimentos, mas também a presença do poder público levando acolhimento, respeito e esperança às famílias de Nova Brasilândia D’Oeste neste fim de ano.