Operação conjunta apreende motos, carro e celulares durante ação contra “Grau” em Cacoal

Na manhã da última terça-feira, 23 de dezembro de 2025, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Cacoal deflagraram uma operação conjunta com foco no combate à prática conhecida como “Grau”.

A ação resultou na apreensão de nove motocicletas, um veículo automotor e dez aparelhos celulares.

A operação foi realizada em cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão expedidos em razão da prática de direção perigosa. Segundo as forças de segurança, o “Grau” consiste na reunião organizada de motociclistas que realizam manobras arriscadas, condução imprudente e algazarra em vias públicas, colocando em risco a própria integridade física, além da segurança de pedestres e demais usuários do trânsito.

O principal objetivo da ação foi prevenir e coibir condutas criminosas e infrações de trânsito, reforçando a ordem pública e a segurança viária. Durante o cumprimento dos mandados, além dos veículos utilizados nas práticas ilícitas, também foram apreendidos aparelhos celulares, que poderão auxiliar nas investigações e na identificação de outros envolvidos.

As ações integram o trabalho conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil e demonstram o comprometimento das instituições com a preservação da vida, a tranquilidade da população e o combate a práticas que oferecem risco à coletividade. Novas operações poderão ser realizadas conforme o andamento das investigações.