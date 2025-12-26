É HOJE: Deputada Rosangela Donadon convida população de Rolim de Moura para Feira Empreendedora Festival

A deputada estadual Rosangela Donadon está convidando toda a população de Rolim de Moura para participar da Feira Empreendedora Festival, que acontece hoje, dia 26 de dezembro, das 16h às 22h, no município.

O evento reúne pequenos empreendedores, artesãos, produtores locais e comerciantes, promovendo um espaço de exposição, comercialização direta e fortalecimento da economia local. Além da feira, a programação conta com o Festival de Música, que valoriza talentos regionais.

Os artistas classificados disputam premiação em dinheiro, sendo R$ 10.000 para o primeiro lugar, R$ 6.000 para o segundo e R$ 4.000 para o terceiro, com destaque para a grande final do festival, que ocorrerá em Presidente Médici.

A Feira Empreendedora Festival vem se consolidando como uma importante iniciativa de incentivo ao empreendedorismo, geração de renda e valorização da cultura, movimentando as cidades por onde passa e registrando excelente desempenho de vendas por parte dos expositores.

Para a deputada Rosangela Donadon, o evento representa uma ação concreta de desenvolvimento local.

“É uma iniciativa pensada para apoiar quem empreende, valorizar os talentos da nossa região e fortalecer a economia dos municípios. Convido toda a população de Rolim de Moura e região para participar e prestigiar esse grande evento”, destacou.