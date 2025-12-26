Vereador Eliton Costa apresenta ações e propostas do mandato de 2025 em Vilhena

O vereador Eliton Costa (Republicanos) atuou em diversas frentes no mandato de 2025 na Câmara Municipal de Vilhena.

As principais ações, indicações, projetos e participações legislativas do parlamentar podem ser identificadas por meio de notícias oficiais e publicações da imprensa local ao longo do ano.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Eliton Costa afirmou que viabilizou e apresentou propostas relacionadas à mobilidade urbana e melhoria do espaço público em Vilhena. Em articulação com a prefeitura, ele foi um dos responsáveis por iniciar projetos de estacionamento e revitalização no centro da cidade, incluindo a implantação de novo estacionamento na Avenida Marechal Rondon (Marginal).

O vereador também disse que realizou indicação que resultou em obras de recapeamento da ciclovia e pista de caminhada da Avenida Paraná, após obtenção de recursos por meio de parceria com o deputado estadual Luizinho Goebel e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

No segundo semestre de 2025, Eliton Costa garante que cobrou fiscalização mais rigorosa contra o descarte irregular de lixo e terrenos abandonados na cidade, destacando a necessidade de cumprimento da legislação municipal sobre a destinação adequada de resíduos e a responsabilização dos proprietários e geradores.

Durante o ano, Eliton Costa participou ativamente de sessões legislativas e de votações no plenário, sendo autor de matéria que propôs a divulgação obrigatória da relação de medicamentos disponíveis na rede pública municipal, conforme pauta da sessão ordinária de junho de 2025.

Além disso, em novembro de 2025, o vereador publicou ou assinou uma moção de aplauso concedida à equipe de robótica ELEV3R, de Vilhena, reconhecendo sua participação em competição internacional. “Dados de prestação de contas da Câmara mostram que votamos em vários projetos de lei ordinária na sessão legislativa, conforme relatórios de votações disponibilizados na página oficial do Legislativo”, destaca.

Eliton Costa tomou posse como vereador em janeiro de 2025, compondo a 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Vilhena, após ser eleito no pleito de 2024.