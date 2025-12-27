Ação integrada da PF e PM captura foragido internacional em RO

A Polícia Federal atuou, em ação integrada com a Polícia Militar, na localização e captura de um foragido internacional no município de Guajará-Mirim (RO), na última terça-feira, 23 de dezembro de 2025, após trabalhos de inteligência conduzidos de forma coordenada entre as forças de segurança.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara Criminal de Guajará-Mirim, relacionado a uma investigação que apura a prática de crimes graves, incluindo organização criminosa e outros delitos de repercussão, conforme previsto na legislação penal brasileira.

No decorrer da diligência, o indivíduo apresentou aos policiais um documento de identidade falso. Diante da constatação da irregularidade, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo uso de documento público falso, além do cumprimento do mandado judicial em aberto.

A Polícia Federal e as demais forças de segurança seguem atuando de forma integrada na região de fronteira, com foco na repressão qualificada a crimes transnacionais e no fortalecimento das ações de combate ao crime organizado.