Condutor é abordado por direção inadequada e ocorrência com arma de fogo no Centro de Vilhena

Na manhã deste sábado, 27 de dezembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava ronda de rotina pela região central de Vilhena quando identificou uma situação de direção inadequada em via pública de intenso fluxo.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no cruzamento de duas avenidas centrais, a equipe aguardava a liberação do semáforo quando o condutor de um veículo realizou uma arrancada brusca, provocando o fenômeno conhecido como “cantar pneus”, o que chamou a atenção dos policiais.

Diante da conduta, foi realizado acompanhamento tático e, logo à frente, após ordem legal de parada, o veículo foi abordado. Durante a fiscalização, constatou-se que o motorista possuía Carteira Nacional de Habilitação válida e que a documentação do automóvel estava regular, sendo informado sobre a lavratura de auto de infração de trânsito de natureza administrativa.

Durante a abordagem, o condutor informou ser militar e, ao ser questionado objetivamente, declarou que havia uma arma de fogo no interior do veículo. Em busca veicular, realizada nos termos legais, foi localizada uma pistola calibre .380, carregada, acompanhada de munições, acondicionada no banco traseiro.

Questionado sobre a posse e a documentação do armamento, o motorista afirmou não possuir porte institucional e relatou que não estava, naquele momento, com os documentos da arma. Diante da situação, ele foi convidado a acompanhar a guarnição até o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar para a adoção das providências cabíveis.

No local, a documentação de trânsito foi confeccionada e o veículo permaneceu estacionado. Posteriormente, uma familiar do condutor compareceu à unidade policial e apresentou o registro da arma em seu nome, bem como o respectivo porte, informando que havia solicitado ao irmão que transportasse o armamento até o quartel da corporação por motivos pessoais.

Considerando as informações prestadas, a análise preliminar da legalidade da posse e do transporte da arma e a possibilidade de configuração de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o supervisor de serviço foi acionado e acompanhou a ocorrência, determinando a apresentação dos envolvidos à autoridade policial.

A corporação à qual os militares pertencem foi devidamente comunicada e designou representante para acompanhar o caso. Na sequência, os envolvidos foram conduzidos e apresentados à delegacia, juntamente com a arma, carregador e munições, para as providências legais cabíveis.

A ação transcorreu de forma técnica e em conformidade com as normas legais e operacionais vigentes.