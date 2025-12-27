Condutor sem habilitação é flagrado após perseguição policial no bairro Alto Alegre em Vilhena

Na tarde deste sábado, 27 de dezembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pela Rua 03, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando percebeu uma motocicleta cujo condutor acelerou bruscamente ao notar a aproximação da viatura policial.

Diante da atitude suspeita e da velocidade incompatível com a via, os militares iniciaram acompanhamento tático, utilizando sinais sonoros e luminosos. Mesmo após diversas ordens de parada, o condutor só obedeceu vários metros à frente, sendo então realizada a abordagem.

Durante a averiguação, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele alegou que conduzia a motocicleta a pedido do passageiro, proprietário do veículo, que teria acabado de receber atendimento hospitalar e estaria impossibilitado de pilotar até sua residência, afirmando ainda que temia sanções administrativas caso fosse parado.

Os policiais informaram que o condutor não apresentava sinais de embriaguez alcoólica, motivo pelo qual o teste do etilômetro foi dispensado. O passageiro confirmou a versão apresentada pelo motorista no local da ocorrência.

Diante da infração constatada, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo assegurados ao envolvido seus direitos constitucionais, além do compromisso de comparecimento em audiência judicial quando convocado.

A motocicleta e a chave de ignição foram liberadas a um condutor devidamente habilitado.