Criança desacompanhada é encontrada em unidade de saúde e caso mobiliza autoridades em Chupinguaia

Na manhã deste sábado, 27 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na Rua Oswaldo Cruz, no município de Chupinguaia, após a informação de que uma criança se encontrava desacompanhada nas dependências do local.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a equipe policial foi informada por profissionais da unidade que uma criança de aproximadamente três anos de idade, aparentemente de nacionalidade estrangeira, estava sozinha, desorientada e sem a presença de qualquer responsável legal.

A situação caracterizava abandono e expunha o menor a risco concreto à sua integridade física e psicológica.

Diante dos fatos, a guarnição iniciou diligências com o objetivo de localizar familiares ou responsáveis pela guarda da criança, conseguindo identificar um possível endereço vinculado ao menor, situado na Rua Álvaro Cruz.

No local, os policiais fizeram contato com uma adolescente, que relatou possuir vínculo indireto com a família e informou que a criança teria saído anteriormente na companhia da avó.

Questionada sobre o paradeiro da referida responsável ou de outros familiares, a adolescente afirmou não possuir informações ou meios de contato, não sendo possível, até o encerramento da ocorrência, localizar a avó ou qualquer pessoa legalmente incumbida da guarda do menor.

Considerando a pouca idade da criança, a ausência de vigilância adequada e o evidente risco decorrente do abandono, a guarnição acionou o Conselho Tutelar para adoção das providências legais cabíveis.

Um conselheiro tutelar compareceu ao local e realizou o acolhimento da criança, assumindo seus cuidados imediatos, conforme determina a legislação vigente.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que dará prosseguimento às medidas necessárias para a apuração do caso.