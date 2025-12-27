Homem é preso por importunação sexual em posto de combustível em Vilhena

Na tarde deste sábado, 27 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de importunação sexual em um posto de combustível localizado no bairro Viola Operária, saída para Cuiabá, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, funcionários do estabelecimento acionaram a polícia após um homem ser flagrado no interior do banheiro feminino no momento em que uma funcionária utilizava uma das cabines.

O suspeito foi contido por pessoas que trabalhavam no local até a chegada da guarnição policial.

No local, os militares entraram em contato com a vítima, que relatou de forma firme, coerente e espontânea que havia adentrado o banheiro feminino, que possui cabines individuais, e fechado a porta.

Em seguida, percebeu a aproximação de alguém e, ao observar pelo espaço entre o piso e a porta, constatou tratar-se de um homem.

Ainda segundo o relato, a vítima advertiu verbalmente o indivíduo de que aquele banheiro era de uso exclusivo feminino e que o masculino ficava ao lado.

Apesar da advertência, o homem não se retirou do local e passou a se apoiar sobre a porta da cabine, observando a vítima por cima da divisória, enquanto ela utilizava o sanitário, situação que lhe causou intenso constrangimento, violação à dignidade sexual e abalo emocional.

Diante da situação, a vítima gritou por socorro, momento em que funcionárias da loja de conveniência se dirigiram ao banheiro e flagraram o suspeito praticando a conduta, conseguindo contê-lo até a chegada da Polícia Militar.

A conduta, segundo a polícia, configura ato libidinoso sem consentimento, praticado em ambiente de uso coletivo, expondo a vítima a situação vexatória e atentando contra a dignidade sexual, enquadrando-se, em tese, no crime de importunação sexual.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito apresentou versão de que teria entrado no local apenas com a intenção de conversar com a funcionária, o que não encontrou respaldo nos relatos da vítima nem nas circunstâncias presenciadas pelas testemunhas.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão, sendo algemado de forma proporcional e necessária para evitar tentativa de fuga e garantir a integridade dos envolvidos.

No local, foi localizada uma mala e uma mochila pertencentes ao suspeito, contendo pertences pessoais e roupas, que foram apreendidas e encaminhadas juntamente com ele à Unidade Integrada de Segurança Pública.

O material e o suspeito foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis.

Ainda conforme a polícia, o banheiro possuía sinalização visível indicando que o espaço era de uso exclusivo feminino. Em consulta aos sistemas policiais, também foram constatados registros anteriores de ocorrências criminais envolvendo o suspeito.