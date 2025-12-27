Motociclista com sinais de embriaguez é detido após perseguição em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 27 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha realizava policiamento ostensivo pela Avenida Paraná, em Vilhena, quando visualizou um motociclista praticando manobra perigosa, consistente em empinar o veículo e trafegar equilibrado apenas sobre a roda traseira, colocando em risco a própria integridade física e a de terceiros.

Diante da situação, os policiais iniciaram procedimento de abordagem, porém o condutor desobedeceu à ordem legal de parada e empreendeu fuga, passando a trafegar pela contramão de direção, seguindo em direção à BR-364.

Ao acessar a rodovia, o motociclista continuou transitando na contramão, no sentido Cuiabá/Porto Velho, expondo a perigo concreto diversos veículos que trafegavam regularmente pela via.

Durante a fuga, o condutor seguiu em alta velocidade por várias ruas da região central, realizando manobras abruptas e colocando em risco pedestres e outros motoristas, com o intuito de se esquivar da ação policial. A ocorrência contou com o apoio de outras guarnições em serviço.

Em determinado momento, o motociclista retornou à BR-364, novamente pela contramão de direção, acessando a rodovia por uma via urbana. Ao chegar a uma rotatória, acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu ao solo, sendo então abordado e contido pelos policiais.

Durante a abordagem, foram constatados sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, fala alterada e olhos vermelhos. Questionado, o condutor confirmou ter ingerido bebida alcoólica.

Em razão de o etilômetro estar inoperante, não foi possível a realização do teste de alcoolemia, sendo lavrado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que confirmou a alteração do condutor.

Diante dos fatos, o motociclista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao órgão de trânsito, conforme os procedimentos administrativos vigentes.