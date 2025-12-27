Motociclista é flagrado com entorpecente durante patrulhamento em Vilhena

Na tarde deste sábado, 27 de dezembro de 2025, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Avenida 8502, no bairro Assossete, em Vilhena, quando a guarnição visualizou um homem conduzindo uma motocicleta de cor vermelha.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor apresentou comportamento suspeito, o que motivou a abordagem.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, durante a abordagem foi realizada revista pessoal, seguindo os protocolos operacionais vigentes, ocasião em que os policiais localizaram com o suspeito um invólucro contendo substância entorpecente, aparentando ser maconha.

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo portava a substância ilícita enquanto transitava em via pública, conduta que além de configurar infração penal, representa risco social, uma vez que o consumo de entorpecentes pode comprometer a capacidade psicomotora do usuário, aumentando a possibilidade de acidentes e outros danos à coletividade.

Diante dos fatos, a guarnição adotou as providências legais cabíveis, procedendo à lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com posterior encaminhamento ao Juizado Especial Criminal. O envolvido foi devidamente cientificado sobre seus direitos e deveres legais.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as demais providências previstas em lei.