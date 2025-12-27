Operação Madeira-Mamoré apreende cocaína durante ação integrada em Guajará-Mirim

Uma ação integrada das forças de segurança pública resultou na apreensão de entorpecentes no município de Guajará-Mirim (RO), durante a Operação Madeira-Mamoré, realizada na noite desta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025.

A ocorrência contou com a atuação conjunta da Polícia Federal, Força Nacional, CCPI Amazônia, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON).

Durante patrulhamento ostensivo, a equipe policial visualizou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos demonstraram nervosismo e fugiram a pé. No decorrer da evasão, um dos indivíduos deixou cair uma mochila, que foi abandonada enquanto ambos adentraram uma área de mata, tomando rumo ignorado.

Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a verificação da mochila e constataram que em seu interior havia tabletes de cloridrato de cocaína. Todo o material entorpecente foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para as providências legais cabíveis, onde foi constatado que a droga apresentava alto grau de pureza e elevado valor comercial.

A Operação Madeira-Mamoré reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e aos crimes transfronteiriços, especialmente em regiões estratégicas do estado, contribuindo para a repressão ao crime organizado e a preservação da ordem pública.