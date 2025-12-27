Pré-candidato a deputado federal, Natan Donadon participa de programação dos 30 anos de emancipação em Chupinguaia

Natan Donadon, ex-deputado federal com raízes na região do Cone Sul de Rondônia, prestigiou, nesta sexta-feira, 26, as comemorações pelos 30 anos de emancipação político-administrativa de Chupinguaia.

A cerimônia marcou o início da programação comemorativa, que continua neste sábado, 27, e será encerrada no domingo, 28, com atividades esportivas.

Na ocasião, Natan Donadon foi recepcionado pelo prefeito Wesley Araujo e outras lideranças políticas e empresariais, além de posar para fotos com a cantora gospel Suellen Lima, que se apresentou na noite desta sexta-feira.

Pré-candidato a deputado federal, Natan relembrou sua trajetória na região e destacou sua ligação especial com Chupinguaia, onde possui inúmeros amigos. “Estamos há 50 anos na região do Cone Sul e acompanhamos de perto o desenvolvimento de Chupinguaia, que antes era um distrito de Vilhena. Testemunhei seu crescimento até se tornar o município pujante que é hoje. Se Chupinguaia cresceu rapidamente, isso se deve ao seu povo trabalhador, ordeiro e apaixonado por esta terra. Parabéns, Chupinguaia!”, declarou.

Durante sua fala, Natan também lembrou dos inúmeros benefícios que destinou à região enquanto exercia o mandato de deputado federal, de 2005 a 2013, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento local.

A programação comemorativa prossegue neste sábado e domingo, com diversas atividades culturais, esportivas e de lazer, celebrando os 30 anos de autonomia de Chupinguaia.