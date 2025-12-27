Residência é alvo de furto durante madrugada em Vilhena

No começo da madrugada deste sábado, 27 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em residência, em Vilhena.

No local, a equipe policial fez contato com a solicitante, que relatou ter saído de casa por volta das 21h, deixando dois aparelhos celulares conectados à energia elétrica, em carregamento.

Ao retornar, já no início da madrugada, percebeu que o portão e uma janela da residência estavam abertos.

Ainda segundo a vítima, os aparelhos que haviam ficado carregando não foram mais encontrados, caracterizando o furto.

Diante da situação, os policiais realizaram buscas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado, tampouco os objetos subtraídos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.

