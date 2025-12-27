Senador Bagattoli finaliza o ano com mais de R$ 230 milhões investidos nos 52 municípios de Rondônia

Concluindo o seu terceiro ano de mandato como senador da República, Jaime Bagattoli (PL) fecha o ano de 2025 com mais de R$ 230 milhões já aplicados nos 52 municípios do estado.

Os recursos parlamentares vão desde grandes investimentos na saúde e infraestrutura até entregas e apoio ao pequeno produtor e associações que prestam assistência social.

“É uma satisfação encerrar mais um ano como senador pelo Estado de Rondônia. Fazendo um balanço de 2025, vemos que melhoramos a vida da população em várias áreas. A sensação é de dever cumprido, mas também com a certeza de que muito ainda precisa ser feito pelo bem dos 52 municípios”, concluiu o senador.

SAÚDE

O mandato do senador tem se destacado pelo grande investimento na saúde dos municípios. Até aqui, mais de R$ 130 milhões já foram pagos, incluindo o custeio e reforma de unidades de saúde, compra de medicamentos e insumos, além da contratação de profissionais.

Na prática, Bagattoli traçou a estratégia de investir da atenção básica até a média e alta complexidade, como a construção do Centro de Imagem de Vilhena que contará com um aparelho completo de ressonância magnética.

Houve, ainda, a reforma do Hospital de São Francisco do Guaporé e a compra de um tomógrafo para atender Cacoal e a região do café.

Entram na lista também a ampliação e melhorias do Pronto Socorro Infantil de Ji-Paraná investimento no Centro de Reabilitação (CER) do município, a recuperação de postos de saúde em Porto Velho, transporte digno aos pacientes, como a compra de um ônibus adaptado para Vilhena e de uma van adaptada para hemodiálise em Ariquemes.

INFRAESTRUTURA

Já a infraestrutura se destaca por grandes obras, muitas delas aguardadas há anos e que, graças a emenda do senador, acabaram por sair do papel, como a drenagem e o asfaltamento de todo o Setor 22, em Vilhena e a construção de diversas pontes que facilitam o escoamento na zona rural.

Entre as mais recentes entregas para esta área está uma Usina de Asfalto que deve atender todo o Cone Sul. Recentemente, Bagattoli também anunciou uma outra usina que deverá atender a Zona da Mata. Nos dois casos, o senador garantiu que ambas deverão funcionar na forma de consórcio entre os municípios de cada região.

AGRICULTURA FAMILIAR

No campo, o foco do senador continuou sendo o pequeno produtor e a agricultura familiar. Aqui os investimentos chegaram a R$ 40 milhões, com boa parte correspondendo a entregas de equipamentos e maquinários agrícolas, além de apoio e assistência técnica por meio do Projeto Força do Campo, iniciativa do IFRO com emendas do senador.

O ano também foi marcado pela entrega de títulos de terras a pequenas famílias, por meio do programa GeoRondônia, iniciativa do INCRA e IFRO que conta com recursos do senador Bagattoli. Ao todo, mais de 80 famílias receberam o documento de suas propriedades pelas mãos do senador.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Já na assistência social, o trabalho do senador se destacou pelo apoio e investimento em entidades e associações que prestam amparo a famílias em situação de vulnerabilidade, com a Luz da Alvorecer, em Porto Velho, e a Asdevron que apoia deficientes visuais, além da AVCC, que ampara famílias e pacientes na luta contra o câncer.

Ganham destaque, ainda, a AMAVI, que presta apoio à comunidade autista de Vilhena, e as APAEs de diversos municípios que encerraram o ano com investimento do senador para custeio das ações e continuidade dos serviços.