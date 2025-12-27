Suspeito é preso após furtar fios de cobre de residência em Vilhena; casa de idosa ficou sem energia

Na tarde deste sábado, 27 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição policial manteve contato com a filha da vítima, que relatou ter flagrado um homem saindo do imóvel de sua mãe, uma idosa, carregando aproximadamente 40 metros de fios de cobre.

O material havia sido arrancado da residência, deixando o imóvel sem fornecimento de energia elétrica.

Ao ser surpreendido, o suspeito fugiu levando os fios furtados. A comunicante passou a segui-lo e conseguiu alcançá-lo cerca de 500 metros adiante, porém o indivíduo abandonou os fios e conseguiu escapar novamente.

De posse das informações, a Polícia Militar iniciou diligências e localizou o suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele empreendeu nova fuga, pulando muros de diversas residências e ignorando repetidas ordens legais de parada.

Após a realização de um cerco policial, com apoio de outras viaturas, o suspeito foi capturado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos relacionados à ocorrência.

Ainda segundo a polícia, além da subtração dos fios de cobre, foi constatado que o homem arrombou uma janela para ter acesso ao interior da residência, onde já havia separado e embalado diversos objetos com a intenção de furtá-los.

A ação criminosa não foi consumada devido à intervenção da filha da vítima, que chegou ao local no momento do crime.