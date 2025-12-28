Coronel Chrisóstomo se despede do pai e ressalta legado de fé e valores familiares

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) comunicou, com pesar, o falecimento de seu pai, Juvino Moura Filho, ocorrido aos 91 anos.

Conhecido como Cabo Juvino, ele integrou o Exército Brasileiro e construiu sua trajetória marcada pela dedicação à família, à fé e aos valores que transmitiu aos 11 filhos.

Natural de Murici, em Alagoas, Juvino Moura Filho escolheu Rondônia como lar. Foi no Forte Príncipe da Beira que criou os filhos desde o nascimento, local pelo qual mantinha forte vínculo afetivo. Botafoguense, era reconhecido pela simplicidade e pelo senso de dever, características lembradas pelo parlamentar ao anunciar a perda.

Segundo Coronel Chrisóstomo, o pai foi referência de conduta e ensinou, pelo exemplo, os princípios de Deus e do caminho reto. “Meu herói e meu amigo”, afirmou o deputado, ao destacar o legado deixado pelo pai e a importância de sua presença na formação da família.

Antes de falecer, Cabo Juvino deixou uma mensagem ao filho, direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No recado, afirmou que, onde quer que estivesse, ele seguiria sendo “sempre o nosso herói”.

O velório aconteceu no sábado, 27, na Avenida Pinheiro Machado, nº 1964, bairro São Cristóvão. O deputado informou que o pai agora descansa nos braços de Deus e se reencontra com a esposa, já falecida.