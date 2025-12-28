Homem é baleado na noite de Natal em Vilhena; autor dos disparos não foi localizado

Na noite da última quinta-feira, 25 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar a entrada de um homem ferido por disparos de arma de fogo no Hospital Regional de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, os policiais deslocaram-se até a unidade hospitalar, onde fizeram contato com uma testemunha, motorista de aplicativo, que relatou ter acabado de deixar um passageiro em uma rua situada a cerca de três quadras da Avenida Melvin Jones, em frente a um conjunto de residências com características semelhantes.

Segundo o condutor, enquanto recebia o pagamento pela corrida, um homem entrou repentinamente em seu veículo, informando que havia sido baleado e solicitando socorro imediato ao hospital, pedido que foi atendido.

A vítima apresentava ferimentos causados por projéteis de arma de fogo na perna esquerda e no ombro direito, permanecendo sob cuidados médicos. Em conversa com a guarnição, relatou que, momentos antes do ataque, havia notado uma bicicleta encostada em um muro nas proximidades do local. Posteriormente, a polícia localizou uma bicicleta com características compatíveis em outra via indicada pela vítima.

De acordo com o relato, ao se aproximar da bicicleta, a vítima questionou uma pessoa que estava nas imediações sobre a propriedade do objeto, recebendo como resposta que não sabia a quem pertencia.

Em seguida, um terceiro indivíduo teria se aproximado, feito sinal para que a vítima o acompanhasse e, na sequência, sacado um revólver, apontando a arma em sua direção. Ao tentar fugir, a vítima foi atingida por disparos.

Durante o atendimento da ocorrência, a guarnição também tomou conhecimento de uma denúncia de furto de arma de fogo nas proximidades do local dos fatos. Contudo, como não houve contato no endereço informado, não foi possível estabelecer, naquele momento, relação direta entre os episódios.

Foram realizadas diligências na região com o objetivo de coletar informações e identificar o autor dos disparos, porém, até o encerramento do registro, ninguém havia sido localizado. O caso segue sendo apurado pelas autoridades competentes.