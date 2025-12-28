Homem é esfaqueado durante evento e socorrido em hospital de Chupinguaia

Na madrugada deste domingo, 28 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao hospital em Chupinguaia, onde havia dado entrada um homem vítima de agressão por arma branca.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a guarnição manteve contato com a vítima, que estava sob atendimento médico, a qual relatou que participava de um evento festivo quando, em determinado momento, afastou-se para urinar em um local escuro.

Segundo o relato, nesse instante foi surpreendida por um indivíduo desconhecido, que passou a atacá-la de forma repentina.

Ainda conforme a vítima, o agressor desferiu diversos golpes de faca, causando ferimentos perfurocortantes na cabeça, no cotovelo direito e na região da escápula esquerda, evidenciando clara intenção de matar.

A vítima informou que o crime não foi consumado em razão de sua reação imediata, entrando em luta corporal com o agressor para cessar o ataque e preservar a própria vida.

Após a agressão, o autor, descrito apenas como vestindo camiseta branca, fugiu do local em rumo ignorado, não sendo possível sua identificação até o momento.

Devido à gravidade das lesões, a vítima permaneceu sob cuidados médicos para avaliação, sutura e demais procedimentos necessários, diante do risco concreto à sua integridade física.

A Polícia Militar realizou as providências iniciais, coletou informações e efetuou diligências nas imediações e em possíveis rotas de fuga, porém o suspeito não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que ficará responsável pelas investigações.