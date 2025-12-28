Homem é preso por suspeita de falsificação de documento sanitário em barreira do IDARON em Vilhena

Na noite de sábado, 27 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para comparecer ao posto de fiscalização do IDARON, localizado na barreira do CETREME, no município de Vilhena, após denúncia de possível prática de falsificação de documento.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com um fiscal do órgão, que relatou que um homem compareceu ao posto portando documentação sanitária para transporte de animal.

No entanto, durante a verificação da autenticidade do documento, por meio da leitura do QR Code, foi constatado que o registro fazia referência a outro animal, não correspondendo ao que estava sendo transportado, além de não constar autorização válida para o transporte fiscalizado.

Diante da irregularidade, o efetivo da Polícia Militar que atua no policiamento da unidade foi acionado, realizando o primeiro atendimento e informando o condutor sobre a inconsistência documental.

Na sequência, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais.

Com a chegada da guarnição de apoio, o homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial competente para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

O documento irregular foi apreendido e anexado ao registro da ocorrência. Vídeos gravados no momento da fiscalização, nos quais os envolvidos relatam e esclarecem os fatos, também foram juntados para fins de instrução do procedimento.