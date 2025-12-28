Idoso é morto a facadas no centro de Vilhena; suspeito confessa crime

Na manhã deste domingo, 28 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível homicídio no cruzamento da Avenida Primeiro de Maio com a Rua Costa e Silva, na região central de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição encontrou a vítima, identificada como Edevaldo Rocha Lima, de 67 anos, caída ao solo, apresentando diversas perfurações pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao comparecer apenas constatou o óbito.

Diante da situação, os policiais realizaram o isolamento da área e acionaram a Polícia Técnico-Científica (Politec). Após análise preliminar, a perícia constatou que a vítima apresentava múltiplas lesões causadas por instrumento perfurocortante, com perfurações no tórax do lado esquerdo, ombro direito, pescoço do lado direito e costela esquerda.

Concluídos os trabalhos periciais, um aparelho celular que estava nas vestes da vítima foi recolhido, e o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

Enquanto a ocorrência era registrada na Delegacia de Polícia Civil, a guarnição recebeu informações de outra equipe policial apontando a possível autoria do crime. O suspeito, identificado pelas iniciais C.M.S., residente na Avenida Sete de Setembro, foi localizado em sua residência.

Durante a abordagem, o indivíduo confessou espontaneamente a autoria do homicídio e entregou a faca que teria sido utilizada no crime. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, apresentando diversas lesões pelo corpo, como escoriações nos joelhos, cotovelos, mão, braço e ombro esquerdo, pé direito, além de hematoma no olho esquerdo e corte no supercílio do mesmo lado.

Questionado, o suspeito afirmou que as lesões seriam resultado de uma luta corporal com a vítima. Ele relatou ainda que mantinha desentendimentos anteriores com Edevaldo Rocha Lima e que, na data dos fatos, ao se encontrarem novamente, houve nova discussão.

Segundo sua versão, a vítima teria iniciado a agressão com uma pedra, momento em que entraram em luta corporal, ocasião em que ele sacou a faca e desferiu os golpes.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.