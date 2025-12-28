Motocicleta com registro de apropriação indébita em Cacoal é apreendida em Vilhena

No final da tarde de sábado, 27 de dezembro de 2025, a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que uma motocicleta com registro de apropriação indébita, oriunda do município de Cacoal, estaria sendo transportada sobre a carroceria de uma camioneta e estacionada em uma rua nas proximidades do ginásio Geraldão, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a guarnição se deslocou ao endereço informado, com apoio de outras viaturas, onde localizou a motocicleta descrita sobre a carroceria do veículo mencionado. Após verificação, foi confirmada a restrição registrada anteriormente no município de origem.

No local, dois homens foram encontrados em posse do veículo. Questionado sobre a procedência da motocicleta, um deles relatou que teria recebido o bem como forma de pagamento de uma dívida no valor aproximado de R$ 5 mil, alegando que o repasse teria ocorrido com autorização de um terceiro. Ainda segundo o relato, a motocicleta teria valor de mercado superior ao montante informado.

O segundo envolvido afirmou que apenas realizou o transporte do veículo a pedido do outro, sustentando que desconhecia qualquer irregularidade e que teria consultado os dados antes do deslocamento, motivo pelo qual acreditou não haver restrições.

No entanto, conforme consta no boletim de ocorrência registrado em Cacoal, a motocicleta pertence a um terceiro, figurando como vítima, sendo que a pessoa que teria repassado o veículo não detinha autorização legal para dispor do bem, o que reforça a irregularidade da posse.

Diante dos fatos, após a adoção das providências iniciais, os dois envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, juntamente com o veículo apreendido, para as medidas legais cabíveis.