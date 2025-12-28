Mulher é presa após ameaçar vizinhos com arma de fogo no Jardim Primavera em Vilhena

Na noite de sábado, 27 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de ameaça envolvendo vizinhos na Rua Jasmim, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a guarnição fez contato com as vítimas, que relataram problemas recorrentes de convivência com a vizinha.

Segundo os relatos, havia constante circulação de usuários de entorpecentes na residência da suspeita.

Ainda de acordo com as vítimas, ruídos semelhantes a objetos sendo arremessados contra o telhado da casa foram ouvidos, o que gerou temor de uma possível invasão.

Ao questionar a vizinha sobre os fatos, inicialmente nada foi confirmado. Contudo, conforme relato das vítimas, a suspeita teria retornado portando uma arma de fogo, exibindo-a de forma ostensiva e proferindo ameaças graves, afirmando não temer ninguém e alegando possuir outras armas. Em outro momento, voltou a ameaçar, dizendo frases que aumentaram o medo e levaram as vítimas a se refugiarem dentro da residência.

Durante a abordagem policial, a mulher negou estar armada, mas autorizou a entrada da guarnição em sua residência. O imóvel apresentava condições insalubres, sem fornecimento de energia elétrica, e indícios de consumo de entorpecentes, embora nenhuma substância ilícita tenha sido localizada.

Nas buscas, os policiais encontraram munições calibre .22 em diferentes pontos da residência e também no interior de um veículo pertencente à suspeita. Após questionamentos, ela indicou onde havia escondido a arma de fogo, que foi localizada em frente à residência, oculta em meio a folhas e galhos. O armamento tratava-se de uma arma de fabricação artesanal, calibre .22, municiada.

A suspeita informou que adquiriu a arma em outro estado, alegando utilizá-la para proteção pessoal. Ela também confirmou ter exibido o armamento às vítimas, afirmando que se sentiu ameaçada durante a discussão.

Diante dos fatos, foram configurados os crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições, além do delito de ameaça.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.