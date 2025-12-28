Suspeito é detido após tentar furtar câmeras de monitoramento em residência de Vilhena

Na manhã deste domingo, 28 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de furto em uma residência localizada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a equipe policial fez contato com o morador, que relatou ter flagrado um homem tentando arrancar câmeras de monitoramento instaladas no imóvel, conseguindo retirar uma delas.

Segundo a vítima, ao perceber que havia sido notado, o suspeito arremessou a câmera para o interior da residência e fugiu correndo. Em seguida, o morador conseguiu alcançá-lo e detê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Com a chegada da guarnição, foram realizados os procedimentos de praxe e o suspeito declarou espontaneamente que, de fato, estava tentando retirar as câmeras de segurança do imóvel.

Ele ainda relatou que, na semana anterior, já havia arrancado câmeras de monitoramento de outra residência nas proximidades.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.