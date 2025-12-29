FATO HISTÓRICO: Rosangela Donadon destina quase R$ 1 milhão para Educação de Chupinguaia

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) marca um fato histórico para Chupinguaia ao garantir quase R$ 1 milhão em recursos para a educação do município.

Ao todo, são R$ 940 mil destinados à implantação de playgrounds nas escolas municipais. O recurso já está empenhado e garantido, assegurando a execução do investimento.

Os recursos foram destinados a pedido da vereadora Angélica Peralta e do vice-prefeito Eliezer Paraíso, grandes parceiros da deputada no município, que apresentaram a demanda e atuaram de forma conjunta para fortalecer a educação infantil local.

A iniciativa representa um marco para a educação infantil, ao proporcionar espaços adequados para o desenvolvimento motor, social e pedagógico das crianças. Para Rosangela Donadon, investir na infância é uma estratégia concreta de transformação social e de fortalecimento do futuro do município.

Os novos playgrounds vão ampliar a estrutura das escolas municipais, tornando o ambiente escolar mais acolhedor, seguro e estimulante para o aprendizado, especialmente nos primeiros anos da formação educacional.

A deputada reforça que sua atuação é pautada pelo compromisso com resultados reais, ouvindo as demandas dos municípios e articulando recursos que chegam de forma efetiva à ponta.

Rosangela Donadon também destaca a parceria com o governador Coronel Marcos Rocha, que tem acolhido as demandas apresentadas e colaborado para que os investimentos em educação avancem com agilidade.

Com esse investimento histórico, Chupinguaia consolida avanços significativos na educação infantil e reafirma o compromisso com uma formação mais digna, humanizada e estruturada para suas crianças.