Homem chama polícia e denuncia companheiro que não aceita separação em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível descumprimento de medida protetiva em uma residência localizada no bairro Embratel, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a guarnição se deslocou até o endereço por volta das 8h, onde fez contato com o comunicante.

Ele relatou que trabalhou durante o período noturno e, ao retornar para casa pela manhã, encontrou diversos pertences espalhados pelo interior do imóvel. Ainda conforme o relato, a cama apresentava cortes aparentes provocados por objeto perfurocortante, possivelmente uma faca.

A vítima informou que os danos teriam sido causados por seu ex-companheiro, com quem foi casado oficialmente por cerca de um ano e meio. Embora estejam separados, ambos ainda residem no mesmo imóvel, uma vez que o processo de divórcio não foi concluído.

O comunicante também afirmou que já ocorreram outras situações de violência anteriormente, ocasião em que teria sido expedida uma medida protetiva em desfavor do ex-companheiro.

No entanto, no momento do atendimento, não soube informar se a medida ainda estaria vigente, tampouco apresentou cópia do documento.

Em contato com o outro envolvido, este alegou também ter sido vítima de agressão, apresentando uma lesão corporal que, segundo a equipe policial, não aparentava ser recente. A versão foi negada pelo comunicante.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.