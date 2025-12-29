Homem é detido após denúncia de violência doméstica em Vilhena

Na noite de domingo, 28 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica na Rua 5003, no bairro Orleans, em Vilhena, após denúncia anônima.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com o homem responsável pela residência, que se opôs ao trabalho da equipe e se recusou a abrir o portão de acesso ao imóvel, afirmando que não havia nenhuma situação anormal no interior da casa.

Diante da recusa reiterada e da suspeita de crime em andamento, os militares adotaram os meios necessários para desobstruir o portão e adentrar o imóvel, a fim de averiguar a denúncia.

No local, a equipe conversou com a filha da vítima, a qual relatou que o suspeito, aparentemente transtornado, iniciou uma discussão que evoluiu para agressões físicas contra a esposa, incluindo socos e chutes, causando escoriações na região da boca da mulher.

Ainda segundo o relato, o homem tentou imobilizar a vítima por asfixia, não conseguindo consumar o ato devido à intervenção da filha e do namorado dela, que também se encontrava na residência.

Durante a confusão, houve danos a utensílios domésticos, além da necessidade de esconder facas dentro de uma lavadora de roupas, com o objetivo de evitar que fossem utilizadas pelo suspeito.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e ficaram à disposição das autoridades para as providências cabíveis.