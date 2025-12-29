Motocicleta é furtada durante madrugada em residência de Cabixi

Na manhã desta segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto de motocicleta no município de Cabixi.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima compareceu ao quartel da PM relatando que sua motocicleta, uma Honda CG 150 Titan, havia sido furtada durante a noite de domingo, 28.

Conforme o relato, o proprietário foi dormir por volta das 21h e deixou o veículo estacionado na área da residência, com a chave na ignição e pouco combustível, já na reserva. O portão da casa não estava trancado, apenas encostado, e amanheceu aberto.

Ao acordar, a vítima percebeu que a motocicleta não se encontrava mais no local. Questionado pelos policiais, informou não suspeitar de nenhuma pessoa.

Durante diligências realizadas nas proximidades, a guarnição deslocou-se até a residência de um indivíduo conhecido no meio policial por envolvimento em furtos e outros delitos, onde a própria vítima também esteve em busca de informações sobre o paradeiro do veículo.

Indagado pela equipe policial, o morador relatou que, por volta das 21h da noite anterior, duas pessoas em uma motocicleta teriam ido até sua residência e solicitado que ele fosse abastecer o veículo.

O fato foi posteriormente confirmado por um frentista que estava de serviço no momento. O indivíduo afirmou não conhecer os ocupantes da motocicleta.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, onde serão adotadas as medidas cabíveis para apuração do caso.