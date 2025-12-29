Mulher aciona polícia após comportamento agressivo do marido em Vilhena

Na noite de domingo, 28 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, no local a equipe policial fez contato com a vítima, que relatou estar sofrendo há vários dias violência moral e psicológica por parte do companheiro.

Segundo ela, o homem vem proferindo ameaças constantes de agressões físicas e, nesta data, chegou a ameaçar arremessar um prato em seu rosto.

A vítima informou ainda que, ao tentar sair da residência para acionar a polícia, teve sua saída impedida pelo companheiro, permanecendo contra sua vontade no interior do imóvel.

Ainda de acordo com o relato, em razão do comportamento agressivo do homem, a mulher afirmou temer por sua integridade física e por sua vida, dizendo sentir medo de ser morta enquanto dorme.

Diante dos fatos e visando à preservação da ordem pública e da integridade das partes envolvidas, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados à autoridade policial para a adoção das providências legais cabíveis.