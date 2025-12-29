Mulher denuncia ameaças após decidir encerrar relacionamento na zona rural de Vilhena

Na noite de domingo, 28 de dezembro de 2025, a Central de Operações da Polícia Militar de Vilhena recebeu uma denúncia de ameaça em contexto de violência doméstica, encaminhada via aplicativo WhatsApp, envolvendo um casal residente na zona rural do município.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a solicitante relatou que decidiu encerrar o relacionamento conjugal estável que mantinha com o companheiro, com quem possui filhos em comum, e informou que deixaria a residência levando as crianças. Diante da decisão, o homem teria passado a proferir ameaças de morte, causando temor e abalo emocional à vítima.

Após o recebimento da denúncia, guarnições da Polícia Militar, com apoio de equipes especializadas, foram mobilizadas e realizaram patrulhamento coordenado até o endereço informado e suas imediações, onde localizaram a vítima e o suposto autor.

Ainda conforme o relato da comunicante, o companheiro possuiria armas de fogo em casa, o que teria aumentado o receio pela própria segurança, pela integridade dos filhos e de terceiros.

Diante da gravidade das informações e da suspeita de situação de flagrante, as guarnições se deslocaram até a residência do casal, onde foram realizadas buscas minuciosas no interior do imóvel e nas áreas externas, incluindo dependências rurais, porém nenhuma arma de fogo ou munição foi localizada.

Ao ser ouvido, o homem apresentou sua versão dos fatos, alegando discordar da saída da companheira da residência levando as crianças, afirmando ainda que teria agido por preocupação com a segurança dos filhos.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o companheiro e solicitou a concessão de medida protetiva de urgência.

Considerando o contexto de violência doméstica e as ameaças relatadas, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada para a adoção das providências legais cabíveis.