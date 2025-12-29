Mulher denuncia ameaças e extorsão após desacordo financeiro em Chupinguaia

Na manhã desta segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça e possível extorsão no município de Chupinguaia.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a comunicante relatou que foi contratada por meio de um site de relacionamento para a realização de dois encontros, previamente ajustados no valor de R$ 500,00 cada, totalizando R$ 1 mil.

Conforme o relato, os encontros ocorreram no dia 15 de dezembro, quando o contratante se deslocou de Vilhena até Chupinguaia, porém o pagamento não foi efetuado na data combinada.

Ainda de acordo com a vítima, o valor total somente foi pago cerca de dez dias depois, após diversas cobranças. Após a quitação, ela passou a receber, de forma reiterada, ligações telefônicas com ameaças graves, nas quais o autor exigia a devolução do dinheiro, alegando insatisfação com o serviço prestado. Durante as ameaças, ele teria afirmado que atentaria contra a vida da vítima e de sua filha.

A comunicante informou ainda que passou a receber vídeos enviados por aplicativo de mensagens, nos quais o suspeito apareceria filmando as proximidades de sua residência, fato que intensificou o medo por sua integridade física e de seus familiares.

Diante da situação, a vítima entrou em contato com um amigo, residente em Vilhena, para tentar intermediar o conflito. Na tentativa de cessar as ameaças, foi acordada a devolução de R$ 500,00, correspondente à metade do valor inicialmente pago, quantia que foi transferida via PIX, conforme comprovante apresentado à polícia.

No entanto, mesmo após a devolução parcial do dinheiro, as ameaças continuaram, com novas exigências para a restituição integral do valor. Em outro contato, o autor teria enviado vídeo em tom intimidatório, alegando integrar facção criminosa, o que aumentou ainda mais o temor da vítima.

A mulher também relatou que, em determinado momento, uma terceira pessoa passou a fazer contato telefônico, identificando-se como policial civil e exigindo a devolução imediata do dinheiro. Após verificação, constatou-se que o número utilizado para a ligação seria de outro estado da federação.

Diante do fundado receio provocado pelas ameaças reiteradas e pela conduta do autor, a vítima procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.