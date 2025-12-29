PM aborda adolescentes e apreende celular e porção de maconha em Vilhena

Na noite de domingo, 28 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava patrulhamento nas proximidades da Praça do Ginásio Geraldão, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando observou um grupo de adolescentes em atitude suspeita.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, os jovens, já conhecidos no meio policial por envolvimento em atos infracionais, demonstraram comportamento incomum ao perceberem a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem por parte dos militares.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso de um dos adolescentes um aparelho celular da marca Samsung, de cor cinza, além de um invólucro contendo substância aparentando ser maconha.

Questionado sobre o entorpecente, o menor relatou que teria adquirido a droga pessoalmente em uma praça, sem informar o local exato, e que a substância seria consumida juntamente com um amigo.

Como os responsáveis legais de um dos adolescentes não foram localizados, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.