PM atende ocorrência de invasão e ameaça após fim de relacionamento em Vilhena

Na noite de domingo, 28 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de invasão de domicílio e ameaça envolvendo um homem de nacionalidade venezuelana, na Rua 903, bairro Nova Esperança, em Vilhena.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local a equipe policial fez contato com a solicitante, também de nacionalidade venezuelana, a qual relatou ter encerrado o relacionamento conjugal com o ex-companheiro há cerca de um ano, porém ele não aceita o término do casamento.
De acordo com a comunicante, o ex-companheiro compareceu à sua residência enquanto ela estava acompanhada de dois casais de amigos e, de forma exaltada, adentrou o imóvel sem autorização, passando a ordenar que as pessoas deixassem o local.
Ainda conforme o relato, ao ser solicitado que se retirasse da residência, o indivíduo afirmou, em tom ameaçador, que iria embora, mas que retornaria posteriormente, o que gerou temor pela integridade física e psicológica da vítima.
A solicitante informou ainda que já havia possuído medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, a qual teria expirado no mês de novembro.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.