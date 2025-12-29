PM atende ocorrência de violência doméstica e ex-companheiro foge antes da chegada da guarnição em Vilhena

Na noite de domingo, 28 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Amapá, setor 19, em Vilhena.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição fez contato com a solicitante, que informou ter comparecido horas antes à Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, em razão do comportamento exaltado dele após o término do relacionamento.
Ainda conforme o relato, após sair da delegacia, a vítima retornou para casa e, ao chegar ao imóvel, encontrou o ex-companheiro no interior da residência, bastante alterado, alegando que estaria no local para buscar pertences pessoais. Contudo, segundo a comunicante, já haviam sido entregues algumas horas antes. Temendo pela própria segurança, a mulher acionou a Polícia Militar.
No entanto, quando a equipe policial chegou ao endereço informado, o homem já havia fugido, não sendo localizado durante as diligências realizadas nas proximidades.
O caso foi registrado e deverá ser apurado pelas autoridades competentes, especialmente em relação à solicitação de uma suposta Medida Protetiva de Urgência em favor da vítima.