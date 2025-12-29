Polícia é chamada após homem embriagado ameaçar irmã com facão em Vilhena

Na noite de domingo, 28 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre irmãos em uma residência localizada na Rua 732, no bairro Marcos Freire, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, no local a equipe policial fez contato com a solicitante, que relatou que o irmão chegou à residência em visível estado de embriaguez alcoólica, passando a apresentar comportamento agressivo e descontrolado.

Segundo a comunicante, o homem se apossou de um facão e passou a proferir ameaças de morte contra a irmã, afirmando de forma clara que iria matá-la, o que gerou fundado temor pela integridade física da vítima.

Ainda de acordo com o relato, ao perceber a gravidade da situação, outro familiar tentou intervir para conter o agressor, momento em que ele correu em direção a um barracão existente no imóvel. O irmão o seguiu com o objetivo de impedir que ele tivesse acesso a outros objetos que pudessem ser utilizados como instrumentos de agressão.

Na sequência, o autor retornou à área principal do imóvel e investiu novamente contra a vítima, ainda empunhando o facão e reiterando as ameaças. Diante da iminência de agressão, o familiar conseguiu retirar a vítima do local e se abrigar no interior da residência, onde o portão foi trancado para preservar a integridade física dos envolvidos.

Após o ocorrido, o homem permaneceu do lado externo do imóvel e apresentava ferimentos aparentes, constatados visualmente pela guarnição no momento da chegada. A equipe policial realizou a abordagem técnica, efetuando a contenção do envolvido e o desarmamento, cessando o risco imediato à ordem pública e à segurança das partes.

Em razão dos ferimentos apresentados, foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros, que realizou o encaminhamento do homem ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

Após a liberação médica, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial de plantão para a adoção das medidas legais cabíveis, juntamente com as demais partes envolvidas.