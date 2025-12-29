Término de relacionamento homoafetivo resulta em ocorrência policial em Vilhena

No domingo, 28 de dezembro de 2025, por volta das 18h, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para comparecer à Rua Lírios dos Vales, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, onde havia a informação de uma situação de ameaça em andamento.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local a equipe policial fez contato com o solicitante, que relatou ser casado com outro homem e que, na referida data, decidiu encerrar o relacionamento, porém o companheiro não teria aceitado o término.

Conforme o relato, o indivíduo deixou inicialmente a residência, mas retornou logo em seguida apresentando comportamento agressivo, passando a ameaçar o solicitante, afirmando que iria matá-lo com um facão, além de tentar atear fogo no imóvel.

Ainda de acordo com as informações, o autor forçou o portão da residência, causando danos à estrutura, e, em seguida, quebrou uma mesa de vidro que estava no local. As agressões somente cessaram após o indivíduo ser contido por dois sobrinhos do solicitante, que se encontravam na residência no momento dos fatos.

Durante a abordagem policial, foi constatado que o suspeito apresentava lesões leves nas mãos e no joelho esquerdo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.