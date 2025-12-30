CABIXI: vice-prefeito opta por salário da Emater e município economiza R$ 83 mil em 2025

Cabixi tem mais R$ 83,4 mil nos cofres públicos municipais.

O valor é resultado da economia feita devido ao não repasse dos vencimentos a Fábio Dutra de Matos, que decidiu abrir mão do seu salário de vice-prefeito.

O valor, conforme divulgado pelo próprio Fábio, será destinado a investimentos de interesse coletivo, sendo R$ 43 mil para aquisição de uniformes escolares destinados às crianças da pré-escola, com foco na padronização e atendimento à rede municipal de ensino; e os outros R$ 40.400,00 na compra de bloquetes, destinados a ações de melhoria da infraestrutura urbana do município.

Fábio revelou o motivo: ele optou por não receber a remuneração do cargo de vice-prefeito, permanecendo com seus vencimentos como servidor da Emater.

Segundo o vice-prefeito, o compromisso de abrir mão do salário foi assumido durante o período eleitoral e vem sendo cumprido integralmente ao longo do mandato.

À imprensa regional, Fábio informou que, no exercício do mandato, participa de agendas oficiais, reuniões institucionais, eventos públicos e ações administrativas, colaborando com o planejamento e a execução das políticas públicas municipais.