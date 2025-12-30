Deputada Dra. Taíssa presta homenagem ao conselheiro Emérito do TCE-RO

O Conselheiro Valdivino Crispim de Souza, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), deixa um vácuo de conhecimento e retidão no cenário do controle externo e da fiscalização pública.

Ao chegar em solo rondoniense, Valdivino atuou inicialmente no setor privado, focando no desenvolvimento e organização de projetos empresariais.

No entanto, foi no setor público que ele consolidou sua vocação. Em 1987, ingressou no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) após ser aprovado em concurso para o cargo de técnico de controle externo.

Sua paixão pelo conhecimento também o levou à vida acadêmica: em 1990, tornou-se professor efetivo do Departamento de Economia da Universidade Federal de Rondônia (Unir), onde contribuiu para a formação de novos economistas no estado.

O ano de 2000 representou um divisor de águas em sua biografia, quando foi aprovado no concurso para Auditor do Tribunal. Valdivino Crispim de Souza gravou seu nome na história da instituição ao tornar-se o primeiro servidor de carreira a ser alçado ao posto de Conselheiro em Rondônia, quebrando barreiras e valorizando o corpo técnico da casa.

Reconhecimento e Luto

A Deputada Estadual Dra. Taissa Sousa lamentou profundamente a partida do Conselheiro, reforçando que ele não foi apenas um executor de normas, mas um mestre que dedicou décadas à fiscalização responsável e à formação de novas gerações de gestores.

“Valdivino deixa uma contribuição relevante e um exemplo de que a ética e o estudo são os pilares de uma vida pública honrada”, destacou a parlamentar em nota. O falecimento representa uma perda imensurável para o controle externo e para a educação superior de Rondônia.

O falecimento de Valdivino Crispim de Souza comove os círculos políticos e jurídicos, que agora prestam as últimas homenagens a este baluarte da administração pública rondoniense.