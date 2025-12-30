Deputado Cássio Gois encerra o ano com mega entrega de mais de R$ 1 milhão em investimentos para Ministro Andreazza

O município de Ministro Andreazza viveu um momento histórico na segunda-feira, 22 de dezembro, com a entrega de mais de R$ 1 milhão em recursos, destinados pelo deputado estadual Cássio Gois, fortalecendo áreas essenciais como assistência social, esporte, obras, lazer e qualidade de vida das famílias andreazzenses.

A ação reafirma um compromisso contínuo do parlamentar com o município. Ao longo do mandato, Ministro Andreazza sempre esteve entre as prioridades, recebendo investimentos nas áreas da agricultura, saúde, educação, esporte e infraestrutura. O encerramento do ano de 2025 ocorre, assim, com importantes avanços e resultados concretos para a população.

Entre os recursos entregues estão:

• Caminhonete para a Secretaria de Obras – R$ 250 mil;

• Caminhonete para o Esporte – R$ 150 mil;

• Construção de quadra poliesportiva – R$ 476 mil;

• Materiais esportivos – R$ 50 mil;

• Cestas básicas – R$ 80 mil, beneficiando 310 famílias em situação de vulnerabilidade social.

A entrega das cestas básicas chegou em um momento decisivo para muitas famílias. Dona Maria, uma das beneficiadas, agradeceu o apoio recebido:

“Quero agradecer ao prefeito Mila e ao deputado Cássio Gois por esse recurso que chegou no momento certo. Há três meses perdi meu esposo e assumi todas as contas da casa, o que ficou muito pesado. Esse alimento trouxe um alívio para mim. Sou muito grata e peço que Deus continue abençoando o deputado, para que nunca falte na mesa dele.”

As crianças também celebraram a inauguração da nova quadra poliesportiva, que passa a ser um importante espaço de convivência, lazer e inclusão social:

“A gente estava precisando desse espaço de lazer. A quadra ficou linda e eu estou muito feliz, porque agora a gente tem um lugar para brincar e jogar bola. Obrigada Cássio Gois e obrigada prefeito Mila.”

O prefeito Mila destacou a importância da parceria e o histórico de investimentos no município:

“Cássio é um grande parceiro. Quero agradecer ao deputado por nunca esquecer de Ministro Andreazza. Ele sempre continua investindo no nosso município, e essas parcerias, com fé em Deus, vão seguir por muitos e muitos anos.”

O deputado Cássio Gois ressaltou que o apoio à assistência social é uma marca do mandato e reafirmou o compromisso com o município:

“No ano passado destinamos recursos para cestas básicas e, neste ano, não poderia ser diferente. Cuidar das pessoas é prioridade. Ministro Andreazza pode ter a certeza de que outros anos virão, com mais investimentos e mais recursos para o município.”

O evento contou com a presença da vereadora Jussara Alves, do vereador Levi da Saúde, do prefeito Mila, do vice-prefeito Fofão, além de servidores da Assistência Social, lideranças locais e membros da comunidade, que acompanharam de perto mais um importante momento de desenvolvimento para o município.

A entrega reafirma o compromisso com políticas públicas que transformam vidas, fortalecem a estrutura municipal e promovem dignidade às famílias. Ministro Andreazza encerra o ano com avanços significativos e a certeza de que a parceria com o deputado Cássio Gois continuará gerando resultados positivos para a população.